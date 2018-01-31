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17 yaşındaki Fatma gözyaşları arasında toprağa verildi

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:25
17 yaşındaki Fatma gözyaşları arasında toprağa verildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerce yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Avlar gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan 2 roket Reyhanlı ilçesine düştü. Roketlerden biri Gültepe Mahallesi’ndeki Avlar ailesinin oturduğu eve isabet etti. Roketli saldırıda Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Fatma Avlar, Atike Hanım Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.  Öte yandan saldırıda ayağından yaralanan Bilge Avlar, tedavi gördüğü hastaneden çıkarak kardeşi Fatma Avlar'ın cenazesine katıldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:25
  1. Hatay
  2. Reyhanlı ilçesi
  3. roketli saldırı
  4. Fatma Avlar
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