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17 Türk Rodos adasına kaçtı!

Rodos adasına kaçan ve FETÖ üyesi oldukları tahmin edilen 10’u erkek, 3’ü kadın, 4’ü de çocuk 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Yunan makamlarından iltica telebinde bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
17 Türk Rodos adasına kaçtı!

Adanın merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahilinde, yakındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından 5’inin öğretmen olduğu belirtildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutulan Türkiye vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler. Ayrıca, iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacak.

15 Temmuz darbesinden sonra Ege adaları ve Meriç bölgesinden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 450-500 olarak tahmin ediliyor. Yunanistan, darbeden 1 gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeğaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan 8 darbeci subayı Türkiye’ye iade etmemişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
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