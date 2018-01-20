17 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi

Elazığ'da bir otomobile düzenlenen operasyonda ele geçirilen 280 tüp kobra yılanı zehrinin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu öğrenildi.

Elazığ'da bir otomobile düzenlenen operasyonda ele geçirilen 280 tüp kobra yılanı zehrinin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu öğrenildi. Ele geçirilen zehrin dünyada en pahalı sıvılar arasında yer aldığı öğrenildi.

POLİSE ZEHİR İHBARI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kobra yılan zehri getirileceği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde belirlenen bir otomobile merkez Hilalkent Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta 280 tüp kobra yılanının zehri ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON

Yapılan incelemelerde 280 tüp kobra zehrinin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.