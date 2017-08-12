17 milyon kişi yollara düşmeyi planlıyor!

Turizmciler, Kurban Bayramı tatili için önümüzdeki salı günü gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu kararını beklerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tatil tavsiyesi sektörde doping etkisi yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Turizm açısından tatilin uzaması isabetli olur" açıklamasını sevinçle karşılayan turizmciler, 10 günlük tatilin sadece Ege-Akdeniz'de değil, Karadeniz, Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu'daki otelleri de dolduracağına dikkat çekti.

10 günlük tatilde 1.5 milyon kişinin otellerde konaklayacağını belirten turizmciler, bu alanda 1.5 milyar TL'lik hacim oluşacağını vurguladı. Ulaştırma sektöründe de 2.5 milyar TL'lik hacim oluşacağı belirtilirken, bayram ekonomisinin 4 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor.

1.5 MİLYON KİŞİYİ BULUR



Cumhurbaşkanı'nın tavsiye kararının sektörde büyük bir heyecanla karşılandığını anlatan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 10 günlük tatilin sektör için ciddi bir fırsat oluşturacağını ifade etti. Bu sürede insanların hem dini vecibelerini yapabileceğini hem de tatil fırsatı yakalayacağını aktaran Ayık, "Kıyılardaki otellerin büyük bir bölümü bayram dönemi için yüzde 100 dolulukları yakaladı. 10 günlük tatil Karadeniz, Kapadokya, Pamukkale'ye de yarayacak. Buradaki oteller de yüzde 100'lere yaklaşır. Toplamda 1.5 milyon kişi otellerde konaklar" dedi. Bayram tatilinin günübirlik gezilere de ciddi katkı sağlayacağını anlatan Ayık, "Kayseri'ye, Gaziantep'e ailelerinin yanına gidenler bu süreçte bölgeyi gezecek. Bu tatil ülke hattına ciddi hareketlilik katacak" diye konuştu.

KARADENİZ DOLACAK



Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da bu tatil pastasından en büyük payı Karadeniz'in alacağını vurguladı. Toktaş, "Deniz tatilini yapanlar ikinci bir tatile alternatif arayacak. Uzun tatil dönemlerinde insanlar Karadeniz'e yöneliyorlar. Bölgemizde ağustos sonu eylül başında otel doluluğu yüzde 60'a geriliyordu. Şimdi yüzde 90'ları geçer" şeklinde konuştu.

ZİNDE DÖNECEKLER SANAYİ AÇIĞI KAPANIR



TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün de sektörün 10 günlük tatili uzun zamandır dile getirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı sesimize kulak verdi" dedi. Sanayicilerin tatile mesafeli olduğunu hatırlatan Gürcün, "Onlar da haklı ancak bize göre tatilini yapan, dinlenen ve işine zinde dönen yurttaşlar bu açığı rahatlıkla kapatacaktır" diye konuştu.

17 MİLYON VATANDAŞ YOLLARA DÜŞECEK



Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da 10 günlük tatilin ulaştırma sektöründe de büyük hareketlilik yaratacağını belirterek, "Bu dönemde 10 milyon kişi otobüslerle, 6.5 milyon kişi uçakla, yaklaşık 500 bin kişi de trenle yolculuk yapacak. Kişi başı ortalama 150 TL'den sektörde 2.5 milyar TL'lik hacim oluşacak" dedi.