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17 kişi Rodos adasına kaçtı!

Rodos adasına kaçan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları tahmin edilen 10’u erkek, 3’ü kadın, 4’ü de çocuk 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:24
17 kişi Rodos adasına kaçtı!

Adanın merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahilinde, yakındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından 5’inin öğretmen olduğu bildirildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutulan Türkiye vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevk edilecekler. Ayrıca, iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacak.

15 Temmuz darbesinden sonra Ege adaları ve Meriç bölgesinden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 450-500 olarak tahmin ediliyor. Yunanistan, darbeden 1 gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeğaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan 8 darbeci subayı Türkiye’ye iade etmemişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:24
  1. rodos adası fetö
  2. fetö
  3. fetö yunanistan
  • Leman CanLeman Can1 sa önce
    Türkiye yarın alır getirir. Getirmesse b,ir Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyde ceker
  • NUR NUR 1 sa önce
    Defolsunlar gitsinler Allah onlara huzur vermesin ordan oraya itilip kakılsınlar vatan millet sahibi olmasınlar bu ülkeye ihanetin bedelini Rabbim burunlarından fitil fitil getirsin bu ülkeninbaşı secde gören müminleri her namazda sizede o köpek liderinizede beddua ediyorağzınız diliniz tutulsun tuttuğunuz elinizde kalsınAllah sürüm süründürsün sizi inşallah
  • Captain America Captain America 1 sa önce
    Ne güzel aşıklar birbirine kavuşmuş desenize(!)
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