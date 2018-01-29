Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

17 kat arttı, Google'da Donald Trump'ı geçti

Google'da yapılan aramaların istatistiklerine bakıldığında ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:54
17 kat arttı, Google'da Donald Trump'ı geçti

 Son zamanların popüler kripto para birimlerinden Bitcoin'in aranması ABD Başkanı Donald Trump'ın aranma hacmini katladı. Bitcoin'in aranma hacmi 2017 yılında 17 kat attı.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, "Google'da, Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından çok daha fazla." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin düzenlediği "Bitcoin Yeni Para mı?" başlıklı panelde konuşan Aysan, Bitcoin'in popüler bir konu olduğunu söyledi.

17 KAT ARTTI

Aysan, "Google'da, Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından çok daha fazla. Trump, şok edici açıklamalar yapmasına rağmen Bitcoin'in aranması daha fazla. Bitcoin, 2017 yılında 17 kat kadar arttı." diye konuştu.

BİTCOİN 1-2 SENEDİR FARK EDİLDİ

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Rahman Başaran da uluslararası hukukun Bitcoin'i 1-2 senedir fark ettiğini, 1-2 sene öncesine kadar Bitcoin ile ilgili akademik dergilerde ciddi bir makale çıkmadığını söyledi.

Başaran, uluslararası hukukun çok büyük olaylar ile ilgilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çin, Bitcoin ile ilgili finansal kurumlarına ve bankalarına kesinlikle işlem yapmamaları konusunda direktif veriyor. Japonlar da 'Bitcoin paradır' diyorlar. 'Japon yeni bir para ise Bitcoin de bir paradır.' Kanadalılar 'Bitcoin bir para değildir ama maldır, Bitcoin de altın gibi bir şeydir' diyor. 'Biz buna mal diyeceğiz. Ona göre de vergilendireceğiz' diyorlar. Amerikalılar da 'Bitcoin işi yapılsın. Biz bu işi uzaktan seyredelim. Bu iş ile uğraşacak kurumlara ise lisans verelim' diyorlar. Türkiye ve Hollanda da 'biz Bitcoin'i izleyelim, görelim' diyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin alt kategorisindeki ülkeler Bolivya, Ekvador, Ürdün, Fas ve Bangladeş gibi ülkeler de Bitcoin'i tamamen yasaklıyor."

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:54
  1. google
  2. trump
  3. Bitcoin
  4. kripto para
  5. TEKNOLOJİ Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı sona erdi
    1. BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı..
    2. İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak
    3. Valilikten flaş açıklama: Büyük..
    4. Kartal transferi KAP'a bildirdi!
    5. Ilgaz Dağı doldu taştı!
    6. Terör örgütünden Amerika'ya Afrin..
    7. PYD'den ABD'ye Afrin tehdidi
    8. Giresun merkezli FETÖ Operasyonu: 24..
    9. 'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç..
    10. Reyhanlı'da LPG istasyonuna roketli..
    11. TTB üyesi 11 kişi hakkında soruşturma..
    12. "Filistinli cesur kız"ın yargılanması..
    13. Ünlü mankenin babası deniyordu!..
    14. Şehitin vasiyeti için ilk kazma vuruldu!
    15. Aksaray’da seccadenin arasından çıktı!..
    16. İzmir'in Urla ilçesinde getirilen..
    17. Rakibine tüküren futbolcuya ceza!
    18. 17 kat arttı, Google'da Donald Trump'ı..
    19. Ahmet Davutoğlu: Omuz omuza vermeliyiz
    20. Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 6..
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi