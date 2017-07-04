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17 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Sivas merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ’ışık evlerine’ yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:32
17 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Sivas’ta bulunan erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik olarak yürütülen "ışık evleri" soruşturması kapsamında aralarında üsteğmen, teğmen, komiser yardımcısı, infaz koruma memuru ve öğretmenlerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 17 ilde 22 hedefe eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Şırnak, Kayseri ve Hakkari’de görev yapan teğmenlerden C.A, M.B. ve Z.D, Amasya’da görev yapan astsubay D.E, Samsun’da bankacı olan O.Ç, Şanlıurfa’da öğrenci olan M.B. ve Sivas’ta çiftçilik yapan B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerdeki işlemlerinin ardından Sivas’a getirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 15 kişiyi yakalama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:32
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