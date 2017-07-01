17 bin üniversite öğrencisi parasızlıktan dolayı okulu bıraktı

Ranking.kz analitik grubun raporuna göre, Kazakistan'da 2016-2017 öğretim yılında maddi zorluklar nedeniyle (11 bini özel üniversite öğrencisi olmak üzere ) toplam 17 bin üniversite öğrencisinin okulu bıraktığı bildirildi.

Kazakistan'da üniversite öğrencilerinin sayısı yüzde 4 oranında artarak 477 bine ulaştı. Burs alan öğrenci sayısı ise 3 bine düşerek yüzde 31 den yüzde 29.4 oranına geriledi.

Ayrıca bu yıl devletin öğrencilere verdiği burs oranı yüzde 13 oranında artacak ve 56 milyar Tenge olacak. Ortalama olarak, bir talebeye yaklaşık 400 bin Tenge (4 bin 360 Lira) para tahsis edilecek.

Ülkede 140 bin 300 öğrenci (yüzde 29,4) devletten burs alarak, 337 bin öğrenci (yüzde 70,6) ise ücretli olarak eğitim görüyor.

Kazakistan'da 477 bin üniversite öğrencilerinden 254 bin 400'ü özel üniversitede, 217 bin 200'ü ise devlet üniversitelerinde eğitim görüyor.