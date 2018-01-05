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17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AK Partili başkan vekili istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımların basında yer almasının ardından istifa etti.

05 Ocak 2018 Cuma 14:15
17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AK Partili başkan vekili istifa etti

Bolu AK Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı ''Ve perde açıldı, oyun başladı'' paylaşımları tepkilere neden oldu.

​İstifa eden Demirci, "Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum" dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın, 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal edilirken, mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay ise kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etmişti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer gencÖmer genc58 dk önce
    Adam ne demiş ki oyun başladı.Sonuçta adamı istifaya Kriptolar zorlamis.Ha bizim medya birşey biliyorsa açıklar yoksa bu tip fitneler artar.Bu konularda NET olmak lazım.
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