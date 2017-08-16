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17 Ağustos depreminin yıl dönümünde yapılan tatbikat nefes kesti

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Küçükçekmece'deki tatbikat nefes kesti. Suda mahsur kalan kişi dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:19
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde yapılan tatbikat nefes kesti

Sivil Savunma Amirliği ekipleri, 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıl dönümünde, afet bilincini arttırmak amacıyla arama kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği suda mahsur kalan bir kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Olası bir deprem sonrası oluşacak tsunami veya sel afetinde, su altı ve su üstünde yaşanabileceklere karşı afetlere yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla Küçükçekmece'de 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıl dönümünde tatbikat gerçekleştirildi. Doğal afetlerde kullanılan arama kurtarma araç, gereç ve malzemelerin tanıtılması amacıyla, Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği'nin arama kurtarmada kullandığı malzemeler de kurulan sergide izleyiciyle buluştu. 14 kişilik su altı arama kurtarma ekipmanına sahip olan Küçükçekmece Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi, Küçükçekmece İç Kumsal Mevkinde nefesleri kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği suya düşen bir kişiyi kurtarma çabası nefes kesti. Dalgıçlar suda mahsur kalan kişiyi dalarak kurtardı. Bu anlar da su altı kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Maalesef toplum olarak bazı şeyleri hızlı unutuyoruz"

Düzenlenen tatbikatın önemine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Maalesef toplum olarak bazı şeyleri hızlı unutuyoruz. 18. seneyi devriyesini yaşadığımız 17 Ağustos depreminden sonra biz özellikle sivil kurtarma ekiplerimizle bu konuya dikkat çekmek istedik. Sivil kurtarma ekibi oluşturduk ki İstanbul'da belediyeler anlamındaki en kapsamlı ekibe sahip olduk. Yine göle sahip olduğumuz için su altı kurtarma ekibi anlamında da bir çalışmamız var. Bugün arkadaşlarımız bunu göstermek, hatırlatmak ve bu noktaya dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapacak. Yapmak istediğimiz şey 17 Ağustos depremini unutmamak. Deprem kuşağındayız. Mutlaka bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Depremin bizi hiç beklemediğimiz bir zamanda yakalayabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bize bir şey olmaz düşüncesinden kurtulmamız gerekiyor. Belediye olarak bu meseleye daha dikkatli olmamız gerektiğinin farkındayız. Özellikle şu anda devletimizin de yapmış olduğu, yeni yapılan inşaatlarla ilgili geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar bir inşaat kalitesine sahip olduğumuzu görüyoruz. Belki de depremden sonra kazançlarımızdan birisi bu oldu. Bu disiplini sürekli olarak uygulamaya çalışacağız. Yine özellikle afed tırımız var. Bu afed tırımızla okullarda çocuklara eğitimler veriyoruz" ifadelerini kullandı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:19
  1. 17 Ağustos Depremi
  2. Küçükçekmece belediyesi deprem tatbikatı
  3. deprem
  4. Sivil Savunma ekipleri
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