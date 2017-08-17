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17 Ağustos 1999 depremini unutmadık!

17 Ağustos depremi üzerinden geçen zamana rağmen unutulmuyor. Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan ve çok sayıda insanın hayatını yitirdiği 17 Ağustos depremi (Gölcük Depremi) bugün anıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 02:22
17 Ağustos 1999 depremini unutmadık!

17 Ağustos depremi ya da Gölcük Depremi olarak hafızalara yer eden felaketin üzerinden 17 yıl geçti ancak unutulmadı. Türkiye'nin deprem konusunda en kötü tecrübelerinin başında gelen 17 Ağustos depremi binlerce kişinin ölümüne, yaralanması ve evsiz kalmasına neden oldu. Merkez üssü Gölcük olan ve 7.5 büyüklüğünde gerçekleşen 17 Ağustos depremi bugün anılıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ

Türkiye'de deprem denilince ilk akla gelen 17 Ağustos depremi (1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi) oluyor. Çok acı sonuçları olan bu deprem aradan geçen onca yıla rağmen hafızalardan silinmiyor. Vatandaşlar da bu depremden kalan kötü tecrübeyi unutmuyor, gelecek adına bundan ders çıkarmaya çalışıyor.

Türkiye, 17 Ağustos 1999 tarihinde kara geceyi yaşadı. Yerel saatle 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, tüm Marmara Bölgesi'nden Ankara ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilirken, etkileri de yine geniş bir alanda yıkıcı oldu.

Gölcük depreminde çok sayıda can kaybı yaşandı. Resmi rakamlara göre Kocaeli'de 9 bin 477 kişi, Sakarya'da 3 bin 891 kişi, Yalova'da 2 bin 504 kişi, İstanbul'da 981 kişi, Bolu'da 270 kişi, Bursa'da 268 kişi, Eskişehir'de 86 kişi, Zonguldak'ta ise 3 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Ancak 2010 yılında Meclis Araştırma Raporu'nda can kaybı 18 bin 373 olarak güncellendi.

17 Ağustos depreminde 48 bin 901 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. 96 bin 769 konut ve 15 bin 939 işyeri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Marmara depreminde 107 bin 315 konut orta derecede hasar görürken, 16 bin 316 işyerinde de orta derecede hasar meydana geldi. 17 Ağustos depremi sırasında 113 bin 382 konutta ve 14 bin 657 işyerinde az hasar oluştu. Marmara depremi sonrasında 43 bin 264 prefabrik talep edilirken, 40 bin 786 prefabrik dağıtıldı. Deprem sonrasında 147 bin 120 kişi (Kocaeli’de 55 bin 399, Sakarya’da 38 bin 131, Bolu’da 14 bin 296, Düzce’de 22 bin 822, Yalova’da 15 bin 946) prefabriklerde yaşadı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 02:22
  1. 17 AĞUSTOS DEPREMİ
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