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163 kişiye ‘enerji hackerı’ eğitimi verildi

Enerji sektörüne yönelik siber tehditleri bertaraf etmek için başlatılan eğitim programı tamamlandı. Bakanlığa bağlı 12 kurumdan toplam 163 kişiye ‘enerji hackerı’ eğitimi verildi.

23 Ocak 2018 Salı 09:11
163 kişiye ‘enerji hackerı’ eğitimi verildi

Enerji altyapılarını her türlü siber saldırıya karşı korumak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilgi, Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ortak bir çalışma başlatarak, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki bilişim uzmanlarını bilgi ve SCADA (merkezi denetleme kontrol ve veri toplama) güvenliğine ilişkin eğitime aldı. Akşam'dan Miray Çimen'in haberine göre iki gün boyunca süren olan eğitimlerde “beyaz hackerların” görev yaptığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) uzmanları, Boğaziçi Üniversitesi bilişim sistemleri uzmanları ve Adeo Bilişim uzmanları tarafından 12 kurumdan toplam 163 kişiye siber mücadele eğitimi verildi.

ANINDA BERTARAF EDİLECEK

Söz konusu eğitimler kapsamında son dönemde artan siber tehditlere karşı USOM uzmanlarıyla da etkileşimli çalışılırken, enerji hatlarına karşı yönelebilecek olası saldırıların anında bertaraf edilmesi hedefleniyor.

500 MİLYAR DOLAR’DAN FAZLA

Dünya genelinde siber saldırıların yıllık devletlere olan maliyetinin 500 milyar dolardan fazla olduğu belirtilirken, Türkiye’de de siber saldırıların son bir yılda 8 kat arttığı ifade edildi.

Yerli yazılımlara büyük önem veriliyor

Siber güvenlikle mücadele kapsamında USOM 7/24 faaliyet gösterirken, son 3 yılda kritik sektörlerde 10 SOME’yle kamu ve özel sektörde 828 kurumsal SOME kuruldu. Yetkililer altyapıların korunması amacıyla yerli yazılımlara büyük önem verildiğini belirterek, AVCI, AZAD ve KASIRGA projelerinin geliştirildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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