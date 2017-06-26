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162 Boko Haram mensubu öldürüldü

Çad ordusu, Çad Göl'ünde terör örgütü Boko Haram ile girdiği çatışmada 162 örgüt mensubunu öldürdü.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
162 Boko Haram mensubu öldürüldü

Çad ordusu, terör örgütü Boko Haram ile Çad Gölü sınırında bulunan 5 adada çatışmaya girdi. Çad Ordusu Komutanı Albay Azem, Çad Gölü sınırında bulunan 5 adada terör örgütü Boko Haram’a saldırı düzenlendiğini söyledi. Azem, çatışmalarda terör örgütü Boko Haram mensubu 162 kişinin öldürüldüğünü belirtirken, 8 askerin hayatını kaybettiğini 18'inin de yaralandığını bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
  1. Boko Haram
  2. Çad ordusu
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