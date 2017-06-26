162 Boko Haram mensubu öldürüldü
Çad ordusu, Çad Göl'ünde terör örgütü Boko Haram ile girdiği çatışmada 162 örgüt mensubunu öldürdü.26 Haziran 2017 Pazartesi 23:09
Çad ordusu, terör örgütü Boko Haram ile Çad Gölü sınırında bulunan 5 adada çatışmaya girdi. Çad Ordusu Komutanı Albay Azem, Çad Gölü sınırında bulunan 5 adada terör örgütü Boko Haram’a saldırı düzenlendiğini söyledi. Azem, çatışmalarda terör örgütü Boko Haram mensubu 162 kişinin öldürüldüğünü belirtirken, 8 askerin hayatını kaybettiğini 18'inin de yaralandığını bildirdi.