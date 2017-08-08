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16 yıl sonra tespit edildi!

11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin daha kimliği tespit edildi.

08 Ağustos 2017 Salı 10:16
16 yıl sonra tespit edildi!

11 Eylül 2001'de New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ni yerle bir eden terör saldırılarının üzerinden 16 yıl geçmişken, olayda hayatını kaybedenlerden birinin daha kimliği tespit edildi.

Kimliği tespit edilen kişinin erkek olduğu belirtilirken, ailesinin isteği üzerine 11 Eylül'ün son kurbanıyla ilgili başka bir bilgi verilmedi.

Kimlik tespitinin yeni DNA yöntemleriyle yapıldığı belirtildi. Böylece, 2753 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimliği belirlenen kurbanların sayısı 1641'e yükseldi.

1112 KİŞİNİN DAHA KİMLİK TESPİTİ BEKLİYOR

Bundan önceki kimlik tespiti 2015 Mart'ta yapılmıştı. 11 Eylül'de İkiz Kuleler'e düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 1112 kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 10:16
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