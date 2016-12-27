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16 yıl aradan sonra… Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilginç an

Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı.

16 yıl aradan sonra… Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilginç an
Eklenme: 27 Aralık 2016, 00:36
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Avni Aker'deki yılın son dev maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe ile karşılaştı. İşte maça damga vuran olaylar:

YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI

Mücadelenin henüz başında yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Maçın 15. dakikasında yardımcı hakem Kemal Yılmaz sakatlandı ve oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yılmaz'ın yerine ise mücadelenin 4. hakemi olan Tolga Özkalfa geçti.

ÖZKALFA 16 YIL ARADAN SONRA...

Yardımcı hakemliğe geçen Özkalfa son olarak 19 Kasım 2000’de, bir 3’üncü Lig maçında yardımcı hakemlik yapmıştı.

AVNİ AKER'DE İLGİNÇ DETAY!

Öte yandan maçta İlginç bir detay da gözlerden kaçmadı. Stadyum içerisinde görevli olan güvenlik görevlilerinin kask taktıkları gözlendi. Bu tedbirin önceki maçlarda ortaya çıkan görüntülerden kaynaklı olduğu öğrenildi.

TRABZON'UN YILDIZI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 28. dakikasında Lens'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında yaşanan pozisyonda kaleye giden topa müdahalede bulunan Yusuf Erdoğan kırmızı kart gördü ve Fernandao kullandığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

TRABZON'DA 'İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe'nin 40. dakikada bulduğu 2. golün ardından Avni Aker'de sesler yükseldi. 43. dakikada Trabzonspor'lu taraftarlar "yönetim istifa" diye tezahüratta bulundular.

ONAZİ'YE TEPKİ

Maçın 40. dakikasında F.Bahçe'nin 2-0 öne geçtiği golün öncesinde sağ kanatta topu alan Lens'in, Onazi'yi çalımlamasının ardından Trabzonsporlu futbolcunun ayakta kalamaması bordo mavili taraftarları çileden çıkardı ve Onazi'ye tepki gösterildi. Bu dakikadan sonra Nijeryalı oyuncu topla her buluştuğunda ıslıklandı.

İSMAİL VE NEUSTADTER FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe’de son olarak ligin 12’nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 70’inci dakika oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Trabzonspor maçında ilk 11’de kendine şans buldu. Fenerbahçe’de ayrıca son olarak yine Çaykur Rizespor maçında forma giyen Neustadter de Skrtel’in kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11’inde yer aldı.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Süper Lig’in 16’ncı haftasındaki Fenerbahçe maçına Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Avni Aker Stadı’nda tribünlerin büyük bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Misafir takım seyirci uygulaması yapılmadığı için konuk ekibin taraftarları ise tribünde yer almadı.

AVNİ AKER’DE AÇILIŞ VE KAPANIŞ FENERBAHÇE İLE

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamayı planlayan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki lig serüvenini Fenerbahçe maçıyla noktalayacak. 1974-75 sezonunda Süper Lig’e ayak basan ve Hüseyin Avni Aker Stadı’nda ilk lig maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo mavililer, buradaki son lig maçında da yine Fenerbahçe’yi ağırladı.

 
EtiketlerSüper LigFENERBAHÇETRABZONSPOR
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