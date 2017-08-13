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16 yaşındaki Eren dualarla uğurlandı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

13 Ağustos 2017 Pazar 07:42
16 yaşındaki Eren dualarla uğurlandı

Anne Ayşe Bülbül ile yakınları, Bülbül’ün cenazesini teslim almak için KTÜ Farabi Hastanesine gitti. Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.

Maçka Belediye binasına ise Eren’in fotoğrafının yer aldığı afiş asılırken, afişin üzerinde, “Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” yazıldığı görüldü. Eren’in yaklaşık iki ay önce sosyal medya hesabından “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(“ paylaşımında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 07:42
  1. Eren Bülbül
  2. 16 yaşındaki Eren dualarla uğurlandı
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