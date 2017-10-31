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16 yaşındaki Emirhan, yatağında ölü bulundu

Kartepe ilçesinde, lise öğrencisi 16 yaşındaki Emirhan Güneşli'yi sabah uyandırmak için odasına giren ailesi, tepki vermediğini görünce yardım istedi.

31 Ekim 2017 Salı 14:19
16 yaşındaki Emirhan, yatağında ölü bulundu

Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde oturan Emirhan Güneşli'yi sabah uyandırmak isteyen ailesi odasına girdi. Yatağında bulunan Emirhan Güneşli'nin tepki vermediğini gören ailesi hemen 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Emirhan Güneşli'nin öldüğünü belirledi. Emirhan Güneşli'nin cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan gencin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 14:19
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