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16 yaşındaki çocuk, Ceyhan Nehri’nde boğuldu

Elbistan’da arkadaşıyla birlikte serinlemek için Ceyhan Nehri’ne giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 2,5 saatlik aramanın sonucunda ulaşıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:46
16 yaşındaki çocuk, Ceyhan Nehri’nde boğuldu

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Tepebaşı Mahallesi Sevilay Sokak’ta meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet Ertuğrul, serinlemek amacıyla arkadaşı M.K. ile Söğütlü Çayı ile Ceyhan Nehri’nin birleştiği noktaya gitti. İki arkadaş suda yüzdükleri sırada Mehmet Ertuğrul bir anda nehir yüzeyinden kayboldu. Ertuğrul’un uzun süre yüzeye çıkmaması üzerine telaşa kapılan arkadaşı M.K., durumu ailesine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Ceyhan Nehri civarına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ertuğrul’un ilk kaybolduğu noktadan itibaren arama çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, talihsiz gencin Ceyhan Nehri içerisinde sürüklenebileceği yerlerde aramalarını yoğunlaştırdı. Oğlunun suda kaybolduğu haberini alan anne Nuray Ertuğrul ve yakınları da itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Gözyaşları ile oğlundan gelecek sevindirici haberi bekleyen anne Ertuğrul, ‘Ben kuzumu kokusundan bilirim’ diyerek arama çalışmalarına katılmak istedi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonuç vermeyince Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli amatör dalgıç polis devreye girdi. Dalgıç polisin, yaklaşık 6 metre derinlikteki suda yaptığı çalışma sürerken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi bölgeye intikal etti. Dalgıç ekibi, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından 16 yaşındaki Mehmet Ertuğrul’a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Ertuğrul’a hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 16 yaşındaki gencin sağ olarak kurtarılmasını bekleyen ailesi ve yakınları da acı haberin duyulmasının ardından sinir krizleri geçirdi. Suda boğulan Mehmet Ertuğrul’un cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:46
  1. Söğüt
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Kahramanmaraş
  4. Ceyhan
  5. Söğütlü
  6. Elbistan
  7. Tepebaşı
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