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16 yaşındaki Alman terörist: Eve dönmek istiyorum

Musul'da yeraltı tünellerinde saklanırken yakalanan 16 yaşındaki Alman Linda Wenzel, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için çok pişman olduğunu ve eve dönmek istediğini söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
16 yaşındaki Alman terörist: Eve dönmek istiyorum

Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından yeraltı tünellerinde yakalanan 16 yaşındaki Alman vatandaşı Linda Wenzel, savaştan uzaklaşmak istediğini söyledi.

"AİLEMİN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz yıl Dresden'den ayrılarak terör örgütü DEAŞ'a katılan ve Musul'da keskin nişancılık yaptığı belirtilen Linda Wenzel, Bağdat'ta tutulduğu askeri komplekste Alman kanalları NDR ve WDR'ye konuştu. 16 yaşındaki terörist, "Sadece buradan gitmek istiyorum. Savaştan, silahlardan ve gürültüden uzaklaşmak istiyorum. Sadece evime ve ailemin yanına dönmek istiyorum" dedi.

Wendel ayrıca, DEAŞ'a katıldığı için çok pişman olduğunu ve Almanya'ya iade edilmek istediğini belirterek, yetkililerle işbirliği yapacağını söyledi.

Wendel'in bir helikopter saldırısında, sol kalçası ve sağ dizinden vurulduğu ve yaralı olduğu ifade edildi.

Dresden savcısı Lorenz Haase ise yaptığı açıklamada, Linda Wenzel'in kimliğini ve Irak'ta olduğunu doğrulayarak, konsolosluk erişimi aldığını duyurdu ancak kesin koşulları hakkında bilgi vermedi. Iraklı yetkililer daha önce Wenzel'in Irak'ta yargılanması gerektiğini belirtmiş, Alman makamları ise konunun incelendiğini duyurmuşlardı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
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