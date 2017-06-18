İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, aralarında yeşil ve gri listede arananların da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

18 Haziran 2017 Pazar 11:15
16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik yurt içinde ve dışında dün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında yeşil ve gri listede arananların da bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, başta PKK/PYD olmak üzere terör örgütlerinin ülkemize ve masum sivillere yönelik yarattığı tehdidi bertaraf ederek teröristleri etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi artırmak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyonlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sınır karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubu, Nirva Seytu bölgesine silahlı İHA'larla düzenlenen hava harekatında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum'un Şenyayla ilçesinde ikisi yeşil ve gri listede aranan 3 terörist, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışma sonucu bir, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise bir bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere gün içerisinde toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Siirt'in Pervari ilçesinde ise 2 bölücü terör örgütü mensubu da güvenlik güçlerinde teslim oldu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:15
  1. TSK
  2. PKK
  3. PYD
  4. Erzurum
  5. Siirt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    5. Fotokapanla görüntülendiler
    6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti