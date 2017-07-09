Mahkeme kararını verdi: 16 Temmuz’da düğün yapılamazdı

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra, 16 Temmuz’da düğün yapmak istemeyen C.Y.’ye salon işletmecisi parasını iade etmedi. Olay yargıya taşındı. Mahkeme, “OHAL durumu ve ülkedeki koşullar dikkate alındığında 16 Temmuz’da düğün yapılamazdı” diyerek paranın ticari faiziyle birlikte iadesine hükmetti.

İstanbul’da yaşayan C.Y. 2015 Aralık ayında planladığı düğünü için Yeşilyurtspor Kulübü’nün restoranıyla 9 bin 400 liraya anlaştı. Ancak düğün için belirlenen tarih, Türkiye’nin yaşadığı en karanlık gecelerden 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiği günden bir gün sonra, 16 Temmuz 2016’ydı. Düğün hazırlıkları yapan C.Y. 16 Temmuz günü oluşan koşullar nedeniyle düğününü yapamadı.

9 bin lirayı istedi

İki taksitle yaptığı toplamda 9 bin 400 liralık ödemeyi de işletmeden geri istedi. Ancak işletme, C.Y.’nin düğün için ödediği parayı geri vermedi. Olay yargıya taşındı. Avukatı Selahattin Özdemir aracılığıyla Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’ne başvuran C.Y., düğünün gerçekleşeceği 16 Temmuz gününün gecesi ve sabahında ülkenin askeri darbe girişimine maruz kaldığını söyledi. 238 şehidin olduğunu hatırlatan C.Y., darbe girişimi günü düğün yapamayacağını anlattı. C.Y.’nin haklı olduğuna hükmeden Mahkeme, 9 bin 400 liralık bedelin geçen yıl tebligat tarihi olan 26 Temmuz’dan itibaren ticari faiziyle davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında ayrıca, darbe girişiminin önceden öngörülemeyen olağanüstü bir durum olduğunu belirtilerek, “İlan edilmiş OHAL durumu ve ülkenin içindeki koşullar dikkate alındığında davacının 16 Temmuz tarihi akşamında düğün yapmasının beklenemeyeceği bu nedenle sözleşmenin ifasının mümkün olmadığı, ödemiş olduğu bedeli geri isteme hakkının bulunduğu” ifadelerine yer verildi.



‘Faiziyle talep edilebilir’

C.Y.’nin avukatı Selahattin Öztürk ise karara ilişkin şunları söyledi: “Mahkemenin verdiği karar benzer durumdaki yaşanan mağduriyetlere emsal niteliktedir. Darbe günü ve sonraki günlerde oluşan olağanüstü fiili durum nedeniyle yapılamayan düğün ve benzeri etkinlikler nedeniyle işletmeye ödenen ödemeler, Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak mağdur olan ilgililer tarafından ticari faizleriyle birlikte talep edilebilir.”