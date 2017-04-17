İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, referandum sonucuna ilişkin, "16 Nisan'ın 3 sonucu var; istikrar, güven ve umut" ifadesini kullandı.

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesi ile Türkiye’de büyük değişimin kapısının aralandığını bildirdi.

Türkiye’nin her yıl en az yüzde 5 büyümek zorunda olduğunu belirten Çağlar, şunları kaydetti:

"1,3 milyon oy farkla 'evet'in çıktığı 16 Nisan’ın 3 sonucu var; istikrar, güven ve umut. Koalisyon iktidarlarının sebep olduğu ekonomik ve siyasi krizlerin tarihe karışması istikrar demektir. Ekonomi yönetiminin doğrudan Cumhurbaşkanı’nın atadığı bakana bağlanmasının adı güvendir. Bürokratik zincirin kısalması ekonomide çok başlılığı sona erdirecek ki bu umut demektir. 80 milyon el ele, kol kola daha hızlı koşacağız."

Türkiye’nin politik ve jeopolitik risklerle mücadele ettiğini bildiren Çağlar, "Türkiye, artık ekonomik ve siyasi uluslararası manipülasyonlara karşı çok daha güçlüdür" ifadesini kullandı.

"Milletimiz, referandumda ülkemizin istikbali için en doğru kararı vermiştir"

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Tahir Atila da milletin, geleceğini ancak kendisinin tayin edeceğini bir kez daha göstererek referandumda Türkiye'nin istikbali için en doğru kararı verdiğini kaydetti.

Atila, "15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkesine, geleceğine ve iradesine sahip çıkan halkımız referandumda da demokrasisine sahip çıkmıştır. Milletimizin hür iradesi ile verdiği bu kararla birlikte, ülkemizin önünü tıkayan bürokratik engeller ortadan kalkacak ve hızlı karar alma mekanizması ile halkımızın refah seviyesi artacaktır" ifadelerini kullandı.