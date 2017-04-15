Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Vesayetten çok çektik. İnşallah 16 Nisan yeni bir Türkiye'dir. Yeni, güçlü , büyük bir Türkiye'nin ayak sesleri olacaktır." dedi.



Eroğlu, Bem- Bir Sen'in bir otelde düzenlediği üye buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, halk oylaması çalışmalarında belediye personelinin de çok yorulduğunu söyledi.

1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı seçildiğinde kendisinin de İSKİ Genel Müdürü olduğunu hatırlatan Eroğlu, vatana, millete bağlı bir sendika kurulmasının söz konusu olduğunu, Bem-Bir Sen'in o tarihte kurulduğunu, bu çorbada tuzu olduğu için mutlu hissettiğini belirtti.

"Bem- Bir Sen'in çok büyüdü, gelişti." diyen Eroğlu, 16 Nisan'da çok önemli bir referandum süreci olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu tarihimizin en önemli halk oylamasıdır. Bana göre bir milattır. Bu referandumun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Sizler zaten bunun şuurundasınız. Pazar günü halk oylaması yapılacak. İnşallah Afyonkarahisar'dan da çok güçlü bir evet bekliyoruz. Artık vesayet sistemi son bulsun. Bu vesayetin son bulduğu bir halk oylaması olacaktır. Vesayetten çok çektik. İnşallah 16 Nisan yeni bir Türkiye'dir. Yeni, güçlü , büyük bir Türkiye'nin ayak sesleri olacaktır. Bundan eminim. Bildiğiniz üzere, 16 Nisan'da artık yönetim sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi geliyor. Eskiden olduğu gibi Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki kavgalar sona erecek. Artık bundan sonra çok daha hızlı karar alma ve hızlı bir şekilde vatandaşımıza hizmet verme imkanı olacak."

Dış siyasette çok hızlı ve isabetli karar vermenin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Eroğlu, Avrupa'da bazı ülkelerin Türkiye üzerine oyunlar ve planlar yaptığını dile getirdi.

Bu oyunların 16 Nisan'da bozulacağını ifade eden Eroğlu, "Bu oyunlar sizlerin gayretleri ile bozulacaktır. Çünkü ben şuna inanıyorum. Onların bir hesabı varsa, Cenabı Allah'ında bir hesabı var. İnşallah hesapları bozulacak. Çok oyun oynadılar. Garp meselesi dediler oyun oynadılar, daha sonra Osmanlı'yı parçalamak için oyun oynadılar. O yetmedi, Türkiye büyüyor, gelişiyor diye önünü kesmek için her türlü planları uygulamaya koydular. Ama inşallah dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu oyunlar sona erecek. Onun için bu referandum bu yüzden çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Veysel Eroğlu, vatanını, milletini bayrağını, sevenler hep birlikte pazar günü gümbür gümbür evet mührünü vuracağını, tercihini 'evet'ten yana kullanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA