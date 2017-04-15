Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve Facebook'tan da canlı yayınlanan "Referandum Sohbetleri"ne katıldı.



Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, önemli bir dönüşümün arifesinde olunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin millet ile milletin düşmanları arasında bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Milletle sorunu olan kesimlerin içlerindekini açığa döktüklerini aktaran Erdoğan, bu referandumda 'hayır' kampanyasını yönetenlerin Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bunu yaptıklarını, Erdoğan'ın, bu milletin onurunu, namusunu ve duruşunu temsil ettiğini söyledi.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yolu açıp, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Geçebilirsin Sayın Genel Başkanım' dediğini kaydederek, "Normalde bu zamana kadar darbeciler bütün partilerin genel başkanlarını toplamış ve hapsetmiş. O gece Cumhurbaşkanının hayatına kast edenler, Sayın Başbakanı veya bakanları yakalasalardı muhtemelen hapis altına alacaklardı. Şimdi niye ana muhalefet liderini bırakıyorsunuz? Burada çok çarpık bir şey var. Burada aslında suç üstü yakalanmış oldu ana muhalefetin genel başkanı. Niye partisinin başına geldiğini unutmuyoruz. Ondan sonra gelişen olayları, FETÖ Gezi'den sonra Türkiye'nin önüne hangi oyunları oynadı? FETÖ'nün en büyük sözcülüğünü kim yapmış oldu Türkiye'de? İşte tanklarıyla yol verdikleri ana muhalefetin genel başkanı. Bu da çok çarpıcı. Bu darbeyi yapan zihniyet tabi ki adamını da kolladı o gece. Şimdi kalkıp millet bunun hesabını 16 Nisan'da soracak.16 Nisan, 15 Temmuz'un hesaplaşma günüdür. Bizim hesaplaşmamız yönetim sistemimizde bunlara kapı aralayan fırsatları kapayacak, halkın iradesini su sızdırmaz şekilde bir yönetim sistemini anayasada yerini aldırmaktır. 16 Nisan bunu yapacak. 17 Nisan bu milletin yeniden büyük Türkiye hikayesinin yazılmasının miladı olur. " diye konuştu.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, Tayyip Erdoğan'dan sonra bu sistemin Türkiye'yi eski günlere taşıyacağını dile getirerek, "Hayır seçeneği milletimize Tayyip Erdoğan öncesini, koalisyonları, krizleri ve darbecilere kapıların her zaman açık olduğunu vadediyor. Bu anayasa değişikliği millet iradesi ile yönetim arasındaki parazitleri tasfiye edecek bir değişiklik. Onun için pazar günü dönüm noktası olacak bir gün. 15 Temmuz milleti kenetledi, 16 Nisan da o kenetlenmenin kurumsallaşacağı bir gün olacak." dedi.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sorununun muhalefet sorunu olduğunu vurgulayarak, "16 Nisan muhalefet sorununa da merhem olacak. 16 Nisan'da hedef yüzde 51 olacak. O zaman ana muhalefet partisinin halkının değerleriyle barışık hale gelmesi lazım. Şimdi halkıyla inatlaşan, darbecilerle, FETÖ ile hareket edene halk oy verir mi? 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de yasama ile yürütme organı arasında var olduğu söylenen güçler ayrılığı ilkesi artık sandıkta uygulanacak. İki sandıkta oy kullanacağız, bir sandıkta meclis için diğer sandıkta Cumhurbaşkanı için. Cumhurbaşkanı için olan sandıkta hükümet kurulacak. Meclis başka sandıktan çıkacak. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir ve halkın anlaması zaman alacak ama sivil toplumun, yasama organının güçlendiğine, yasama faaliyetinin bürokrasinin kontrolünden çıktığına şahit olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA