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16 milyon Çin malına engel

Uzakdoğu menşeli, 1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle verilmedi

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
16 milyon Çin malına engel

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlık olarak geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, "1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017'de ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde" dedi.

Zeybekci, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatta 17 Temmuz 2017'den bu yana çok daha sıkı bir denetim politikası yürüttüğünü söyledi. Belge ve işaret kontrolünün yanı sıra bu tarihten itibaren detaylı laboratuvar testlerine de başlandığına işaret eden Zeybekci, bu uygulamayla oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi çok çeşitli ürünlerin denetlendiğini bildirdi. Bu denetimlerde özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere yoğunlaşıldığına dikkati çeken Zeybekci, tüm laboratuvarların etkin kullanıldığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
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