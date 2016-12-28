16 ilde okullara kar tatili

ANKARA

Ankara genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklamada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te "Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hadim İlçesi'nde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

YOZGAT

Yozgat il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.

Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle ara verildi. Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BOLU

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.

BİLECİK

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

Bozüyük'te bugün akşam saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının en çok etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için, yarın 29 Aralık 2016 Perşembe günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. İlçedeki eğitim durumunun ise yarın kar yağışına göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi.



Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

DENİZLİ

Denizli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık .2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam’da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışından dolayı Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayolları ulaşıma kapandı.

Kentte öğleden son başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Olumsuz hava koşulları başta ulaşım olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı araç sürücüleri zor anlar yaşanırken, kara hazırlıksız yakalananlar ise yolda kaldı. Yağışı bağlı olarak görüş mesafesinin düştüğü karayollarında çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana geldi. Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayollarının kardan dolayı trafiğe kapandığı Afyonkarahisar’da, özellikle TIR sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Özdilek rampasında çok sayıda TIR makas atma diye tabir edilen şekilde kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Saat 21.00 itibariyle Afyonkarahisar Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi kararı TIR ve kamyonlarla birlikte zincirsiz otomobiller Özdilek Kavşağında polis tarafından durdurularak geçişlerine izi verilmedi. Yolda kalan sürücüler ise kendi imkanları ile rampayı çıkmaya çalışsalar da bir çoğunun bunda başarılı olamayarak geri döndüğü gözlendi.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Öte yandan, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın ilk ve orta dereceli okulların kent genelinde 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği kentte polis, jandarma, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin alarma durumunda olduğu bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

UŞAK

Uşak’ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; “Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.” Denildi.

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, Perşembe ve Cuma günü de tatil edildi.

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe ve Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçeklendiği belirtilen açıklamada, ''İlimizde son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşmesi ve meteorolojiden alınan verilere göre; İl merkezinde kar kalınlığının 85 santimetreyi geçmesiyle birlikte, kar yağışının 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde de devam edecek olması ve çatılarda biriken karın kayması sonucu tehlike oluşturacağı öngörüsüyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarımız 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür'' denildi.

ISPARTA

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ndeki okullar, kar yağışı nedeniyle yarın için 1 gün tatil edildi. Eğirdir'de bu öğleden sonra kar yağışı başladı. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (perşembe) için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

MANİSA

Manisa’nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek. Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Tavşanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Aralık 2016 Perşembe günü Tavşanlı ilçemizde ilk ve orta öğretim okullarımız yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmiştir” denildi.

BALIKESİR

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Dursunbey’de akşam başlayan kar yağışı sonrasında ilçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 gün ara verildi.