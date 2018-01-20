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16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınması planlanıyor

Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8 hizmet biriminde 9 farklı unvanda 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:56
16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınması planlanıyor

"2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu'nca alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2018'de istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı.

Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:56
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