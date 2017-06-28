Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

16 bin 400 sokak hayvanı tedavi edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete alınan Sokak Hayvanları Merkezi, bakıma muhtaç hayvanların yuvası oldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:40
16 bin 400 sokak hayvanı tedavi edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara yönelik tedaviler gerçekleştiriliyor. Merkeze getirilen sokak hayvanlarının bütün tedavileri yapılırken sahiplendirme yapılan hayvanlar da sıcak yuvalarına kavuşuyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana hizmet veren Kandıra Sokak Hayvanları Merkezi’nde toplam 16 bin 437 hayvan tedavi edildi. Merkezde 5 bin 405 hayvana karma aşı, 18 bin 728 kuduz aşısı, 16 bin 821 kısırlaştırma gerçekleştirildi. 22 bin 518 ziyaretçinin uğradığı merkezde 3 bin 194 hayvan ise sahiplendirilerek sıcak yuvasına kavuştu.

Sokak hayvanlarının rehabilite edildiği merkez, yuvasız kalan hayvanlara sahip çıkıyor. Rehabilitasyon amacıyla hizmet veren merkezde, hasta ve yaralı olarak gelen sokak hayvanlarının bakımlarının yapılıyor.Merkezde sokak hayvanları ile doğru iletişim konulu eğitimler de yapılıyor. Öğrencilere yönelik yapılan eğitimlere bu güne kadar 4 bin 650 öğrenci katıldı.

Eğitimlere katılan öğrencilere sokak hayvanları figürleri bulunan çeşitli hediyeler verilerek hayvan sevgisi daha küçük yaşta aşılanıyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:40
  1. Kocaeli
  2. Kandıra
  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada hayatını kaybetti
    1. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    2. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    3. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    4. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    5. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    6. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    7. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    8. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    9. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    10. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    11. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    12. Alman kaleciden ilginç taktik
    13. Uşak hafta sonu kavrulacak
    14. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    15. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    16. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    17. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    18. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    19. Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis..
    20. Jandarma Özel Harekat askerinden..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!