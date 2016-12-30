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16 askerin şehit düştüğü hain saldırıda korkunç şüphe

El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan terör örgütü DEAŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yapılan değerlendirmelerde askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarının DEAŞ’lı teröristlere verildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

16 askerin şehit düştüğü hain saldırıda korkunç şüphe
Eklenme: 30 Aralık 2016, 08:51
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El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan terör örgütü DEAŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yapılan değerlendirmelerde askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarının DEAŞ’lı teröristlere verildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Saldırının olduğu gün hava karlıydı ve göz gözü görmüyordu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koşullarında birkaç metre ötesi bile zor görünürken DEAŞ'lı teröristlerin askerlerimizin yerini elleri ile koymuş gibi bulmasını şüphe verici buldu.

Güvenlik toplantılarında, "Bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DEAŞ'lılar nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsız görünüyor"değerlendirmesi yapıldı. Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DEAŞ'ın tek başına gerçekleştirmediğini, askerlerin yer bilgisinin, hatta koordinatlarının teröristlere "birileri" tarafından iletildiği şüphesini taşıyor.

KOALİSYON 'HAVA ÇOK KÖTÜ' DEYİP DESTEK VERMİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son günlerde koalisyon güçlerine yönelik "Verdikleri sözleri tutmuyorlar" açıklamalarının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre koalisyon, Türkiye'nin hava desteği taleplerini, "Hava koşulları kötü, hedef tayininde sorun var" gibi gerekçelerle geri çevirip Türkiye'yi oyalıyor. Taleplere olumlu yanıt verdiği zamanlar ise Türkiye'nin istediği yer değil, olayla alakası olmayan başka alanlar bombalanıyor.

Sabah

 
EtiketlerDEAŞRecep Tayyip ErdoğanEl Bab
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