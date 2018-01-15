159 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gümrük Kaçakçılığı yapan şahıslar ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Kilis- Elbeyli karayolu üzerinde yapılan uygulamada bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada Suriye’den yasa dışı yollarla getirildiği tahmin edilen 159 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili tır şoförü gözaltına alınmış olup adli soruşturmaya devam ettiği bildirildi.