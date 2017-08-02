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158 işgalci Yahudi daha Mescid-i Aksa'ya girdi!

Sabah saatlerinden bu yana 158 işgalci Yahudi, terörist İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:27
158 işgalci Yahudi daha Mescid-i Aksa'ya girdi!

Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği 158 fanatik Yahudi işgalcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana 158 fanatik Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi." denildi.

Dün de bin 79 Yahudi işgalci polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avluna girmişti.

İsrail yönetimi, Harem-i Şerif idaresi ve Filistinlilerin itirazlarına rağmen 2003'ten bu yana İsrailli işgalci grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine göz yumuyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:27
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