158 işgalci Yahudi daha Mescid-i Aksa'ya girdi!
Sabah saatlerinden bu yana 158 işgalci Yahudi, terörist İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:27
Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği 158 fanatik Yahudi işgalcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana 158 fanatik Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi." denildi.
Dün de bin 79 Yahudi işgalci polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avluna girmişti.
İsrail yönetimi, Harem-i Şerif idaresi ve Filistinlilerin itirazlarına rağmen 2003'ten bu yana İsrailli işgalci grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine göz yumuyor.