155 Polis İmdat Hattı ne işe yarar?
Yeniakit.com.tr'deki bir editörümüzün yaşadığı bir olay, 155 Polis İmdat Hattı'nın ne kadar vahim bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.13 Ağustos 2017 Pazar 21:17
YENİAKİT.COM.TR - Yeniakit.com.tr ekibimizin bir üyesinin başından geçen bir olay 155 Polis İhbar Hattı'nın yetersizliğini ve bazı emniyet mensuplarının görevlerini ciddiye almadıklarını gözler önüne serdi.
İstanbul'un Güngören ilçesinde Salcı Sokak'ta akşam saatlerinde yoldan geçenlere aldırış etmeden sigaraya sarılan bir uyuşturucu madde çeken bir genç, oradan tesadüfen geçen editörümüz tarafından farkedildi. Kimi vatandaşların yol değiştirdiği kimilerinin ise korkarak yanından geçtiği genç, 3 - 4 kere sigara kağıdına sardığı uyuşturucuyu çektiğini farkeden editörümüz vatandaşlık görevini yerine getirmek adına, ihbar etmek için 155'i arayan editörümüz şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. İlk 2 aramasında ihbar hattına bağlanmayıp normal 'dıt' sesi ile karşılaşan editörümüz, 3'üncü aramasından sonra "operatörlerin dolu olması" nedeniyle 5 dakika da burada zaman sarfetti. 10 dakika gibi bir zaman sonra 155'ten karşısına çıkan polis memuruna ulaştı. Geçen bu süreyi karşıdaki memura izah etmeye çalışan editörümüz, "atarlı" memurun "Ne yapalım kardeşim biz de operatör sayımızın artırılmasını istiyoruz fakat yapılmıyor" şeklindeki çıkışıyla şaşkına uğradı. Memurun bu çıkışına rağmen operatörü fazla meşgul etmeyip ihbarı iletti ve polisin gelmesini beklemeye başladı. 40 dakikaya yakın bir süre polisi bekledi. Bu süre sonunda gelen polisler hiç etrafına bakmadan geçip gitmesiyle 3'üncü bir şaşkınlık yaşadı.
50 dakikada olay yerine gelen polislerin değerlendirdiği bu ihbar, sadece uyuşturucu çeken bir genç değil de, dükkan soyan bir hırsız, saldırı halinde olan bir katil, 2 grup arasında yaşanan bir çatışma olduğu düşünüldüğünde "155 Polis İmdat Hattı'nın işleyişinin yavaşlığı" konusunda ne kadar vahim bir durum olduğunu ortaya koydu. Bu vahim durum polislerin olay mahalline gecikmesiyle Yasin Börü katliamında da gündeme gelmişti.
Kaynak: Yeniakit.com.tr
Daha fazla yorum göster (1/10)
Ramazan Gökmeşe42 dk önce Aynen doğruluğuna inanıyorum ve katılıyorum,ülkemde en çok bu konuda reforma ihtiyaç var.... Avrupa'ya birde bak polisler ne iş yapıyorlar.Birde basit olaylar savcılık yerine aynı gününde karakollarda çabucak çözülebilmeli,davalaruzun suruyor ve vatandaş kendi arasında çözmeye çalışıyor ve buda insanları cooook mutsuz ediyor....Bu gibi haberler gündemde tutulmalı........lütfen devamı gelsin...Bıçaklı kavga var,ama gecikmeden dolayı ölümle sonuçlanıyor,,,,,ama kimse diğer tarafı sorgulamiyor,,,,,vatandaş ne yapsın yazık ki çok yazık...... İzzet 52 dk önce Katılıyorum, iki hafta öncehayatımda ilk kez 155 ı aradım. Memurun ilk diyaloktaki sert girişinden dolayı vatandaşlık görevimi yapmanın gereksizliğine duçar oldum.. Kara54 dk önce Yav kardeşim polis bir çok ilde sayılarının yetersizliğin 'den dolayı 12 12 çalışıyor istanbul gibi trafiği olan bir yer ve de sayı yetersizliğin 'den dolayı adamlar her ekip 10 konu saatlik takip ediyor durmaksızın bunları da ivedilik aciliyet durumuna göre takip ediyor editörü nüz bunlarida ön plana alarak haber yapmalı misal yangın çıkar itfaye geç gelir millet yine polise kızar kaza olur ambulans geç gelir yine polis günah keçisidir polisten hatasız olması beklenir ama diğer yanlışlar görülmez hakkaniyet lutfen Burak 57 dk önce Telefona çıkan memurun operatör yetersizliğine karşı ne yapabileceğini söyler misiniz? ...1 sa önce polisdeinsan cangüvenligini korumak için malesef ğeç geliyor olay yerine kavga varsa kavga edenler birbirini dövüyor velevde vuruyor ondan sonra.Bir araca yolda bir araca 3 4 genç ateşedip kaçtılar polis 30 40 dakika sonra geldi 200mlik karakoldan Jss1 sa önce Çok doğru katılıyorum. Polislerin bir kısmı da kahvehaneler de okey oynuyor çay içiyor Elestir korkma kardesim1 sa önce Keşke o polislerin Doğuda ne kadar can alimina göz yumdugunu bilseniz..Ne kadar çok olaya sessiz kaldıklarını bi de..Ama sonuçta polis ve asker hata işlemez değil mi!!?? Kuşçubaşı1 sa önce Tüm memurların iş garantisi kaldırılsın... Bu kadar işsiz var. Adam bulmakta zorlanmazlar. Performans gelsin devlet dairelerinde atarlanan çok memur var. İşini hakkıyla yapan da var ama az. Göktürk 1 sa önce 2 yıldır bu konuyu gündem ediyorum.Ama dikkate alan yok. Tam yerin de bir haber olmuş. Ebru1 sa önce Polis ne yapsın 12-12 çalışıyor adamlar haber yapacaginiza sorunun çözümü için dilekçe yazsaydiniz keşke