155 Polis İmdat Hattı ne işe yarar?

YENİAKİT.COM.TR - Yeniakit.com.tr ekibimizin bir üyesinin başından geçen bir olay 155 Polis İhbar Hattı'nın yetersizliğini ve bazı emniyet mensuplarının görevlerini ciddiye almadıklarını gözler önüne serdi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde Salcı Sokak'ta akşam saatlerinde yoldan geçenlere aldırış etmeden sigaraya sarılan bir uyuşturucu madde çeken bir genç, oradan tesadüfen geçen editörümüz tarafından farkedildi. Kimi vatandaşların yol değiştirdiği kimilerinin ise korkarak yanından geçtiği genç, 3 - 4 kere sigara kağıdına sardığı uyuşturucuyu çektiğini farkeden editörümüz vatandaşlık görevini yerine getirmek adına, ihbar etmek için 155'i arayan editörümüz şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. İlk 2 aramasında ihbar hattına bağlanmayıp normal 'dıt' sesi ile karşılaşan editörümüz, 3'üncü aramasından sonra "operatörlerin dolu olması" nedeniyle 5 dakika da burada zaman sarfetti. 10 dakika gibi bir zaman sonra 155'ten karşısına çıkan polis memuruna ulaştı. Geçen bu süreyi karşıdaki memura izah etmeye çalışan editörümüz, "atarlı" memurun "Ne yapalım kardeşim biz de operatör sayımızın artırılmasını istiyoruz fakat yapılmıyor" şeklindeki çıkışıyla şaşkına uğradı. Memurun bu çıkışına rağmen operatörü fazla meşgul etmeyip ihbarı iletti ve polisin gelmesini beklemeye başladı. 40 dakikaya yakın bir süre polisi bekledi. Bu süre sonunda gelen polisler hiç etrafına bakmadan geçip gitmesiyle 3'üncü bir şaşkınlık yaşadı.

50 dakikada olay yerine gelen polislerin değerlendirdiği bu ihbar, sadece uyuşturucu çeken bir genç değil de, dükkan soyan bir hırsız, saldırı halinde olan bir katil, 2 grup arasında yaşanan bir çatışma olduğu düşünüldüğünde "155 Polis İmdat Hattı'nın işleyişinin yavaşlığı" konusunda ne kadar vahim bir durum olduğunu ortaya koydu. Bu vahim durum polislerin olay mahalline gecikmesiyle Yasin Börü katliamında da gündeme gelmişti.

Kaynak: Yeniakit.com.tr