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154 idari yargı mensubunun yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.
13 Temmuz 2017 Perşembe 23:17
HSK İdari Kararnamesi ile
154 idari yargı mensubunun
görev yerini değiştirdi.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:17
hsk
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