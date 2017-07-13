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154 hakimin yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:17
154 hakimin yeri değişti

HSK'nın İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:17
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