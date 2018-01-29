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152 yıl sonra ilk defa görülecek!

31 Ocak Çarşamba günü dünyada tarihi günlerden biri yaşanacak. “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” birlikte gerçekleşecek. Türkiye'den de görülebilecek.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
152 yıl sonra ilk defa görülecek!

Çarşamba günü aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke gece gökyüzünde ay ile ilgili 3 olayı birden gözlemleyecek. “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak’ta birlikte gerçekleşecek.

150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek. ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor.

‘Süper ay’ ise, Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
  1. Türkiye
  2. nasa
  3. Süper Ay
  4. kanlı ay
  5. mavi ay
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