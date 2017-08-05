1,500 Çocuk için sünnet şöleni

Sünnet olacak 1,500 çocuk için Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanında, Çocuk Korosundan Hacivat Karagöz Gösterisine, Akrobasi Gösterisinden Jonklöre, İllüzyon Gösterisinden İnteraktif Şov ve Çocuk Tiyatrosu’na kadar birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı büyük bir “Sünnet Şöleni” düzenliyoruz.

PROGRAM:

Tarih: 06.08.2017 Pazar

Saat: 17.30

Yer: Ümraniye Meydan

Adres: Alemdağ Cad. Ümraniye Çarşı