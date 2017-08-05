Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1,500 Çocuk için sünnet şöleni

2004 yılından itibaren Ümraniye’de toplam 23 bin çocuğu sünnet ettiren Ümraniye Belediyesi bu yıl da yaklaşık 1.500 Ümraniyeli çocuğu sünnet ettirecek.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:18
1,500 Çocuk için sünnet şöleni

Sünnet olacak 1,500 çocuk için Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanında, Çocuk Korosundan Hacivat Karagöz Gösterisine, Akrobasi Gösterisinden Jonklöre, İllüzyon Gösterisinden İnteraktif Şov ve Çocuk Tiyatrosu’na kadar birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı büyük bir “Sünnet Şöleni” düzenliyoruz.

 PROGRAM:

Tarih: 06.08.2017 Pazar

Saat: 17.30

Yer: Ümraniye Meydan

Adres: Alemdağ Cad. Ümraniye Çarşı

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:18
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu tamamlandı
    1. İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu..
    2. Ölen işçinin yakınları inşaat..
    3. Battalgazi’de Mesut Samanlı güven..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyanet..
    5. Ticari araca saklanan uyuşturucu..
    6. Manisa’da yüzlerce şişe kaçak içki ele..
    7. Sağlık Bakanı Demircan AK Parti İl..
    8. Aydın’da silahlı tarama 3 yaralı
    9. Kızılay’dan kurban bağış çağrısı
    10. Diyarbekirspor’da teknik heyet imza attı
    11. “Çocukların geleceğini planlıyoruz”
    12. Başkan Asya, Bakan Eroğlu’nun katılımı..
    13. Pülümür Vadisi’nin milli park ilan..
    14. Hakkari’nin yeni başsavcısı Mustafa..
    15. Yahyalı’da doğalgaz kazı çalışmaları..
    16. Motorculardan sessiz protesto
    17. Başkan Epcim şehir genelindeki..
    18. Yüksekova’da TOKİ konutlarının yapımı..
    19. Akil Gençler Bakan Fakıbaba ile yeni..
    20. Kartal yuvasına yol yapılıyor
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
    1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...