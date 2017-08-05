1,500 Çocuk için sünnet şöleni
2004 yılından itibaren Ümraniye’de toplam 23 bin çocuğu sünnet ettiren Ümraniye Belediyesi bu yıl da yaklaşık 1.500 Ümraniyeli çocuğu sünnet ettirecek.05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:18
Sünnet olacak 1,500 çocuk için Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanında, Çocuk Korosundan Hacivat Karagöz Gösterisine, Akrobasi Gösterisinden Jonklöre, İllüzyon Gösterisinden İnteraktif Şov ve Çocuk Tiyatrosu’na kadar birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı büyük bir “Sünnet Şöleni” düzenliyoruz.
PROGRAM:
Tarih: 06.08.2017 Pazar
Saat: 17.30
Yer: Ümraniye Meydan
Adres: Alemdağ Cad. Ümraniye Çarşı