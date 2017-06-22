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150 yıldan bu yana GDO’su değiştirilmeyen o ürün ilk kez serada yetiştirildi! 10 liraya kapış kapış…

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yetiştiği köyle anılan ünlü Emcelli biberleri ilk kez serada yetiştirilmeye başlandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 09:17
150 yıldan bu yana GDO’su değiştirilmeyen o ürün ilk kez serada yetiştirildi! 10 liraya kapış kapış…

Sarıgöllü bir üretici 150 yıldan bu yana GDO’su değiştirilmeyen ünlü Emcelli biberlerini bu yıl ilk kez serada emsallerinden üç hafta önce yetiştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığının çiftçilere yüzde 75 hibe destekli seralardan yararlanan Emcelli Mahallesinden 38 yaşındaki Necmettin Akbay, 500 metrekarelik serasında önce beş bin kök marul yetiştirdiğini ardından da serada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Emcelli biberlerinden üç bin fide diktiğini belirten Necmettin Akbay, "Yöremizde meşhur olan mahallemizin acılı ve tatlı biberleri artık son yıllarda üzüm alanlarının artmasıyla dikim yapanların sayıları parmakla gösterilecek kadar azaldı. Bu yıl yerli ürünümüz olan ve 150 yıldan bu yana kendi aldığımız tohumlarla yetiştirmekte olduğumuz Emcelli Biberlerinden serada dikmeyi planladım. Üç hafta önce piyasaya çıktı. Pazarda ilk etapta 15 TL’den sonraki haftalarda kilosunu 10 TL’den satmaya başladım." dedi.

"SATIŞTA ZORLUK YOK"

Serada erken yetiştirdiği ünlü Emcelli Biberlerini satmakta zorlanmadığını belirten Akbay, "Emcelli biberlerini çevrede bilmeyen yok. Bu nedenle mahallede, telefonla arayanlara satıyorum, toptan isteyenler de oluyor. Haftada ilk zamanlar 100 kilogram ürün alırken ilerleyen haftalarda haftada 150-200 kilogram biber almaya başladım." diye konuştu.

"SEBEP OLANLARA MİNNETTARIM"

Mahallede ilk sera ile uğraşan çiftçi olması nedeniyle çevreye örnek olduğunu belirten Akbay, "Mahallemiz eskiden bu yana sebzecilikle uğraşan ve adının aldığı biberlerle ünlü bir mahalledir. Mahallemizde sera yapmamda yardımcı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk’a bana böyle bir imkan sağladıkları için minnettarım. Teşekkür ederim." dedi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 09:17
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