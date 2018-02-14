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150 milyonluk kira sertifikası

Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ikinci kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:04
150 milyonluk kira sertifikası

Yılın ilk kira sertifikası ihracını 2 Ocak’ta gerçekleştirdiklerini hatırlatan Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Şubat ayını da 150 milyon lira tutarındaki başarılı bir kira sertifikası halka arzıyla kapatmış bulunuyoruz” dedi.

Uzun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “2018 yılında da üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi inovatif ve modern bankacılık hizmetleriyle buluşturmaya devam ederek, önümüzdeki dönemde de yeni kira sertifikası ihraçları ile kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve reel ekonomiye destek olmayı sürdüreceğiz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:04
  1. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun

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