150 milyar dolar'ı kim verecek?

9 ay süren çatışmalar sırasında kentten kaçarak çeşitli kamplarda hayata tutunmaya çalışan sivillerin dönebilecek bir evleri kalmadı.

Harabeye dönen şehirdeki enkazın kaldırılması, altyapının onarılması ve yeniden imarın başlatılması için on milyarlarca dolarlık kaynağa ihtiyaç duyuluyor.

Bağımsız kaynaklar 150 milyar dolar’ın üzerinde finansal destek gerektiğini belirtiyor.

Bu bağlamda aralarında Türkiye ve Kuveyt’in de bulunduğu bazı ülkeler yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Euronews'in aktardığına göre Kuveyt Emiri, “Musul’un yeniden imarını görüşmek amacıyla yıl sonunda gerçekleştirilecek uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu” duyurdu.

Birleşmiş Milletler: Binlerce ev yıkıldı

Bu arada Birleşmiş Milletler uydu verilerine göre, kentin batı yakasında teröristlerle Irak güvenlik güçlerinin çatışmalarının sadece son 3 haftalık kısmında en az 5 bin bina yerle bir oldu.

Toplamda ise binlerce ev yıkıldı.

Musul’un eski kent bölgesinin üçte biri tamamen tahrip oldu.

Hava saldırıları, yakın mesafedeki sokak çatışmaları ve topçu atışları nedeniyle yaşam alanları, okullar, hastaneler ve Musul Havaalanı viraneye dönüştü.

850 yıllık Nuri Camisi havaya uçuruldu.

Altyapı büyük oranda çöktü.

Dicle Nehri üzerindeki köprülerden bazıları yıkıldı.

Elektrik ve su şebekeleri hasar gördü.

En az 800 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Öte yandan uzmanlar, yüzlerce yıllık geçmişi bulunan ve savaş öncesi 3 milyon nüfusa sahip kentte başlatılacak yeniden imarda sosyal dokunun ve özellikle de belirli hassasiyetin göz önünde bulundurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Nitekim yayılmacı bir politika güden İran, Musul ve çevresindeki Sünni yoğunluğu sona erdirmek istiyor.

mepanews





