150 mahkum kaçtı

Yerel medyadaki haberlere göre, Kidapawan kentindeki Kuzey Cotabato Eyalet Hapishanesi'ne silahlı onlarca saldırgan baskın düzenledi. Çıkan çatışmada 1 infaz koruma memuru ile 6 hükümlü öldü, Kargaşadan faydalanan 150'den fazla mahkum da kaçtı.



Cezaevi yetkililerinden Peter Bungat kaçan mahkumlardan 6'sının öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını söyledi.



Bungat cezaevinde önce elektriklerin kesildiğini ardından binalara ateş açıldığını belirterek, baskının bazı mahkumların kaçırılması için düzenlendiğini açıkladı.



Silahlı saldırganların kamuoyunda tanınan mahkumların kaldığı iki hücreye odaklandığını vurgulayan Bungat, kaçan mahkumların yakalanması için operasyonların sürdüğünü kaydetti.



Bungat baskının, uyuşturucu ticareti, silahlı soygun gibi suçlardan aranan, Mindanao adasında faaliyet gösteren Pentagon Grubu'nun lideri "Commander Derby" tarafından düzenlenmiş olabileceğini aktardı.



Filipinler ordu yetkilileri, baskının Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) tarafından düzenlendiğine inanıyor.