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15 yıllık imam abdesthane girişine bu yazıyı astı!

Beyoğlu'ndaki Selimi Hatun Camii'nin imamı Osman Gökrem, caminin abdesthanesini yıkanabilmeleri için evsizlere açtı.

13 Şubat 2018 Salı 16:01
15 yıllık imam abdesthane girişine bu yazıyı astı!

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda Selimi Hatun Camii'nin 15 yıllık imamı Osman Gökrem, abdesthane bölümüne “Kardeşim, Sokakta kalıyorsan, temizliğe ihtiyacın var ise cumartesi ve pazar günleri namaz vakitleri dışında kapıyı içeriden kitle, sıcak su var, kova, içinde sabun ve tas var... Banyonu yapabilirsin... Sana sokak insanı, şarapçı, tinerci vs. denilebilir ama bütün bunların sebebi biziz, hakkınızı helal edin” yazılı bir kağıt yerleştirdi. İmam Gökrem, yaklaşık 2 sene önce duş almak isteyen evsizler imkan sağlamak için abdesthaneye şofben bağlattı. Evli ve 3 çocuk babası olan imam Gökrem, günde 3-4 kişinin temizlenmesi için böyle bir şey düşündüğünü belirterek, sokakta yaşayanların yanı sıra evinde şofbeni bozulmuş vatandaşlar için de böyle bir imkan sağlamak istediğini söyledi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ LAZIM”

İmam Osman Gökrem, “3 yaşımdayken babamı kaybettim. Kimsesizlere böyle bir şekilde yardım etmek hep hayalimdeydi. Özellikle İstanbul’a geldikten sonra sokak çocuklarına, şarapçılara karşı ne yerler, ne içerler, nasıl temizlenir diye üzülmüşümdür. Bununla ilgili birçok anım var. Tinerci diyerek ötelemeyin, uzaklaştırmayın. Ben onların çoğuyla muhabbet ettim. Birçok göz yaşartıcı anıları ve ıstırapları var. Gördükleri de birçok zalimlikler var. Bir kimse sokakta kaldıysa, tinerci olduysa, onları sahipsiz bırakan anne ve babalar mesuldür. Hepimiz mesulüz. Her şeyi de devletten beklememek lazım. Bu çorbada benim tuzum ne olabilir diye düşündüm” şeklinde konuştu.

“NOKSANI VARSA ÜST TARAF EVİMDİR, ZİLİME BASIN"

Gökrem, “Yaklaşık 2 yıl önce buraya bir termosifon taktırdım, şampuan ve sabun koyuyorum. Kendilerine de size tinerci, şarapçı, sokakta kalan insan diyebilirler. Günlük 1-2 kez kontrol ediyoruz ama noksanı varsa üst taraf evimdir zilime basın dedim. En yakın markete gidip oradan da ihtiyaçlarının karşılayabilirsiniz dedim. Onu da alabilirsiniz dedim. Ayda 1 yakındaki marketlere giderim benim selamımla alınan bir şey var mı derim. Onlar da sağ olsunlar borcum ne deyince benden bir şey istemezler. Onlarda bana destek gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:01
  1. Beyoğlu
  2. Selimi Hatun Camii
  3. istanbul

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş23 dk önce
    GAYET DOĞRU BİR KARARTEBRİK EDERİM İMAM EFENDİYİ
  • ArnavutArnavut37 dk önce
    Allah razı olsun.Ne güzel insan
  • AliAli50 dk önce
    Helal olsun sana kardeşim...
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