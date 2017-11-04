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15 yılın en büyük petrol rezervi keşfedildi

Devlet Başkanı Nieto, petrol şirketi Pemex'in, son 15 yılın karadaki en büyük petrol keşfini yaptığını açıkladı

04 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
15 yılın en büyük petrol rezervi keşfedildi

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex, Veracruz eyaletinde ülkenin en büyük petrol yataklarından birini keşfetti.

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Hidalgo eyaletinde kurulu Pemex'in bir fabrikasına düzenlediği ziyarette, yeni petrol sahasının keşfini duyurdu.

Nieto, Pemex'in, Veracruz eyaletinde son 15 yılın karadaki en büyük petrol keşfini yaptığını bildirdi.

Pemex'ten (Petroleos Mexicanos) yapılan açıklamada, sahanın, 350 milyon varil ham petrol kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, petrol sahasının Cosamaloapan bölgesi yakınlarında olmasının, mevcut üretim ve boru hattı altyapısına yakınlığı açısından avantajı bulunduğu ve böylece petrolün bölgeden daha hızlı sevk edilebileceği vurgulandı.

Pemex'in temmuz ayından itibaren ortalama ham petrol üretimi, günlük 2 milyon varilin altına inerek 22 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
  1. Pemex
  2. Nieto
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