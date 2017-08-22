15 yılda bir Türkiye 3 Türkiye oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Singapur İş Konseyi ortaklığında düzenlenen Singapur- Türkiye İş Forumu'nda ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşmasına bir fıkra ile başlayan Yıldırım, sözlerine, "Biz niye buradayız? 10 saat uçarak buraya herhalde terlemek için gelmedik, iş yapmak için geldik. İş yapmak için terlemek lazım. Gerçi Singapur'da iş yapmadan da terliyorsunuz" diyerek espriyle devam etti. Başbakan Yıldırım, iş dünyasına şu mesajları verdi:

YATIRIMCILARA DAVET



Türkiye 15 yılda destan yazdı. Bir Türkiye, üç oldu. 2002'den 2017'ye kadar ülkeyi üçe katladık. Singapurlu yatırımcılar yeni iş, yatırım imkânlarını Türk ortaklarıyla kullanabilir. Sizi Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz. Suriye ve Irak'taki karışıklık ömür boyu sürmeyecek. Önümüzdeki 10 yılda, bölgede muazzam iş potansiyeli bulunuyor. Geçen yıl kötü bir tecrübe yaşadık. Türkiye'de bir küresel terör örgütü, demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı, hükümeti ortadan kaldırmak için girişim başlattı. Ama Türk milleti bu alçak girişime izin vermedi. O bakımdan 'Acaba Türkiye'de bir istikrarsızlık olur mu, olmaz mı' diye bir soru akla gelebilir. Başbakan olarak buradan söylüyorum, gelecek on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Bu daha fazla yatırım, daha fazla ticaret, daha fazla kalkınma anlamına geliyor. Singapurlu yatırımcı ve Türk işadamlarına büyük görev d üşüyor. Daha fazla bir araya gelin, birlikte çalışın, hem Türkiye'de hem Singapur'da hem de üçüncü ülkelerdeki büyük fırsatları değerlendirin. Singapur güçlü finans kaynağına sahip. tecrübe de var. Türk müteahhitleri dünyada Çin'den sonra geliyor. Tecrübe ve finansal imkânlar bir araya gelince çok güzel işler başarılabilir.



AB STRATEJİK HEDEF



AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. AB'nin beşinci büyük ticaret ortağığıyız bölge ile ticaretimiz 146 milyar dolar seviyesinde. Gümrük Birliği'ni güncelleyerek ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun başarılabileceğini öngörüyoruz..

SURİYELİ'YE 30 MİLYAR $



Suriyelilere sağladığımız destek uluslararası toplumda da büyük bir takdir kazandı. Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeyiz. Suriyeliler için yaptığımız harcamalar 30 milyar doları buldu.



YÜZDE 7 BÜYÜYECEĞİZ



Türkiye ekonomisinin önü açık. İlk çeyrekte gerçekleşen yüzde 5'lik büyüme sonrasında yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7 ve üzerinde büyüme bekliyoruz. Gelecek 10-15 yılda Türkiye'nin büyüme trendi aynı oranlar seviyesinde olacaktır.



HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ



İş Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 1 Ekim itibarıyla devreye gireceğini belirterek, "Hedef olarak belirlediğimiz 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda yakalayacağımıza inanıyorum" dedi. Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Çiftçi Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın da STA'ya uygun olarak güncelleneceğini bildiren Zeybekci, "Bu yıl sonuna kadar bu konuda bir noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. 2014 yılında STA görüşmelerinin başlatıldığını anlatan Bakan Zeybekci, ilk görüşmelerden sonra iki tarafın birbirine asla "hayır" demediğini fark ettiklerini aktardı.



KAZAN KAZAN



Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı (DEİK) Ömer Cihad Vardan da çalışmaları hakkında bilgi verdi. DEİK'in 135 ülkeyle ilişki içerisinde olduğuna dikkati çeken Vardan, Türkiye ve Singapur arasındaki STA ile iki ülke için kazan-kazan sisteminin devreye gireceğini ifade etti. İki ülke iş insanlarının üçüncü ülkelerde iş yapmak istediklerini aktaran Vardan, bu işbirliğinin Afrika ve Körfez ülkelerinde gerçekleştirilebileceğini vurguladı..