15 yılda 158 milyar TL yatırım yaptık

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Bakan Eroğlu’nun yanı sıra çeşitli ulusal ve yerel medya kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Eroğlu, bakanlık tarafından son 15 yılda 158 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve su ile alakalı toplam 7 bin 200 adet tesisi hizmete açtıklarını ifade ederek, “508 baraj, 513 HES, 327 gölet, 1 bin 171 sulama, 193 içme suyu, 17 atık su tesisi ile 4.471 adet taşkın koruma tesisini hizmete açtık” dedi.



2017’DE 575 TESİS HİZMETE AÇILDI



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, bakanlığı ve bağlı kurumlarının 2017 faaliyetlerini gazetecilerle paylaşan Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın çok verimli bir yıl geçirdiğini belirterek, “2017’de hizmete alınan 575 tesis; 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi, 28 içme suyu tesisi, 147 taşkın koruma tesisi, 14 grup ağaçlandırma ve 2 grup meteoroloji tesisidir. 2017 yılında hizmete alınan tesislerin faydası ise şöyle; 2 milyon 679 bin 510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Yıllık 1 milyar 360 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır. 28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon metreküp içme suyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286 bin dekar arazi taşkınlarından korunmaktadır. 3,2 milyon dekar alanda ağaçlandırma yapılmıştır. 250 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir ve Ankara’da iki büyük toplu açılışla 81 kentte yatırımların hizmete girdiğini ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 5 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de toplam maliyeti 1,8 milyar lira olan 101 tesisi hizmete aldığını hatırlattı. 29 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da toplam maliyeti 7,7 milyar lira olan 375 tesisin hizmete alındığını söyleyen Eroğlu, “Cumhurbaşkanımızın 21 Mayıs 2017 tarihinde talimatını verdiği 180 günlük hedefler tamamlanmıştır. 2017 yılında; 79 il ziyaret edilmiş, ilçeler de dahil olmak üzere 153 program gerçekleştirilmiştir. 79 il programında ayrıca 16 milyar 800 milyon lira maliyetinde 950 tesisin temeli atılmıştır. 2017’de 26 milyar 800 milyon lira maliyetinde bin 525 tesisin açılış ve temel merasimi yapıldı. 2023 hedefimiz, bakanlığımızı orman ve su işleri alanında en gelişmiş ilk 7 ülke arasına taşımak” dedi.



2017’nin kurak geçtiğini ve bundan sonraki 1-2 yılın da kurak geçmesi halinde İstanbul’un su problemi yaşayıp yaşamayacağının sorulması üzerine Bakan Eroğlu, “Melen Barajı yılda 1 milyar 100 bin metreküp su sağlıyor. İstanbul’un kullandığı günlük su 3 milyon metreküp, yani yaklaşık yılda 1 milyar metreküp su kullanılıyor. Şu an bir tek Melen Barajı, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede. İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak” cevabını verdi.



4 MİLYAR FİDAN DİKİLDİ



“Son 15 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk” diyen Eroğlu, “Orman varlığımız 2002’de 20,8 milyon hektar iken bu rakamı 22,3 milyon hektara çıkardık. Ağaç servetimiz 2002’de 1,2 milyar metreküp iken bunu 1,6 milyar metreküpe çıkardık. Bu yıl 800 bin dekar alanda erozyonla mücadele ettik. Okulları, sağlık ocaklarını ibadethaneleri, karayolu kenarlarını ağaçlandırdık. İstanbul’da 2002’den bu yana 21,2 milyon fidan dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca 369 adet bal ormanı tesis ederek ülkemizi bal üretiminde Dünya altıncılığından ikinci sıraya yükselttik. 15 yılda orman köylülerine 14.5 milyar lira ilave gelir sağladık. 2018 ve 2019 yıllarında toplam 3.6 milyar lira gelir elde etmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın son 15 yılda 158 milyar lira yatırım yaparak, suyla ilgili 7 bin 200 tesisi hizmete aldığını, bunların 508’inin baraj, 513’ünün HES, 327’sinin gölet, bin 171’inin sulama, 193’ünün içme suyu, 17’sinin atık su, 4 bin 471’inin taşkın koruma tesisi olduğunu kaydeden Eroğlu, Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığı için baraj yapılmasının zaruri olduğunu söyledi. Eroğlu, 15 yılda 508 baraj inşa edildiğini ve 2003’te 276 olan baraj sayısının 2017’de 784’e yükseltildiğini anlattı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL