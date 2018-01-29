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15 yıl çalışmadan maaş aldı

İspanya'da bir memurun, 15 yıllık meslek hayatının sadece 18 ayında çalıştığı, geriye kalan süreyi izinli ve raporlu geçirip maaş aldığı ortaya çıktı. Memurun 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1,5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldığı belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:22
15 yıl çalışmadan maaş aldı

El Pais gazetesinin haberine göre, İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentinde, bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak gören yapan memur, 2001-2016 yılları arasında izin günlerinin hemen ardından rapor alıp bunu sürekli tekrarladı.

4 BİN 553 GÜNLÜK RAPOR!

Memur bu süre zarfında, 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1,5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldı. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur, toplamda 18 ay çalışmış oldu.

TAMAMEN YASAL

Kent yetkililerinden Alejandro Moral, yaptığı açıklamada, etik bulunmamasına rağmen memurun yaptığının yasal olduğunu vurgulayarak, hukuk içinde hareket ederek memur hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını kaydetti. Tartışma konusu olan memur ise Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun kendisini raporunun bitmesinin ardından işe dönmesi gerektiği konusunda bilgilendirmediğini ispatlayıp aleyhinde açılan davaları kazandı.

ÇALIŞMADAN MAAŞ ALDI

Kişisel bilgilerin korunması kanunu çerçevesinde açıklamak zorunda olmadığı hastalığının işini yapmasını engellediğini söyleyen memurun bin 500 avroluk maaşını almayı sürdürdüğü öğrenildi. Hakkındaki inceleme devam eden memurun, resmen izinli olmadığı ancak haftada sadece 30 dakika hastalarla ilgilendiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:22
  1. maaş
  2. bedava maaş
  3. rapor
  4. El Pais
  5. memur
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