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15 yıl boyunca bir odada kilitli tutulan kız ölü bulundu

Japonya'da ailesi tarafından penceresiz bir odada 15 yıl boyunca kilitli tutulan 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

29 Aralık 2017 Cuma 14:52
15 yıl boyunca bir odada kilitli tutulan kız ölü bulundu

Japon polisi, penceresi bile olmayan bir odada 15 yıl boyunca kilitli tutulan bir kadının ölü bulunduğunu ve kadının ailesinin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Ölü bulunan 33 yaşında kadının ağırlığının 42 kilodan daha az olduğu ve soğuk algınlığı yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Japonya'nın Osaka kentinde meydana gelen olayda polis, ailenin kızlarını evlerinin yanındaki ısıtması olmayan 39 metrekarelik bir yerde 15 yıl boyunca kilitli tuttuğunu, günde bir kez yemek verdiğini ve bir tüpten su içmeye zorladıklarını açıkladı. Aile polise verdiği ifadede, geç kadını zihinsel olarak hasta olduğu ve şiddete başvurduğu için kilitli tutuklarını söyledi. Sanıkların ilk mahkemesi birkaç ay içinde görülecek.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:52
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