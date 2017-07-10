15 yaşındaki oğlunu katledildikten 22 yıl sonra defnedebilecek

Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te, 8 bin Boşnak'ın Sırp birlikleri tarafından katledildiği, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 22. yılının anılacağı yarın, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Cenazede toplum mezarlardan çıkarılan 71 kurban, kendi mezarlarına gömülecek.

Kurbanlar arasında 15 yaşında öldürülen ve toplu mezarda sadece kafatası bulunan Damir Suljic de yer alıyor.

Anne Hanija Suljic, hayat dolu oğlundan geriye kalanları, 22 yıldır dinmeyen evlat acısıyla yarınki cenaze töreninde toprağa verecek.

Duygularını AA muhabirine anlatan Suljic, Damir'in 1995'te güvenli bölgeye ulaşmak için babası Kemal Suljic ile ormana gittiğini, kendisinin de o zamanlar 12 yaşındaki oğlu Bakir ve iki kızıyla güvenli bölgeye ulaşmayı başardığını söyledi.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac şehrinde yaşayan Suljic, "Eşim Kemal ve oğlum Damir'i en son 10 Temmuz 1995'te gördüm. Eşim ne olur ne olmaz diye bana para verdi. Damir de babasıyla gitmek istedi. Onları en son gördüğümde elleri başlarının üstündeydi. Sandici yakınlarında bir yerdi. Oradan bugün bile geçemiyorum." dedi.

"Öyle anlar geliyor ki kendimi öldürmek istiyorum"

Hayatta kalan ve şimdi 34 yaşında olan oğlu Bakir Suljic'in oğluna Damir'in ismini verdiği dile getiren Suljic, torununa her seslendiğinde oğlunun hayatta olduğu hayalinin kendisine biraz olsun huzur verdiğini aktardı.

Suljic, yaşamanın bazı zamanlar çok zor geldiğini söyleyerek, "Öyle anlar geliyor ki kendimi asmak istiyorum. Sonra diyorum ki üç evladım daha var. Onları düşün. Allah'ıma çok şükür hepsi kendi hayatını kurdu, evlendi, aile sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Ellerinden gencecik yaşta kayıp giden oğlunun acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıdığını vurgulayan Suljic, "Oğlum, altı yıl önce teşhis edildi ancak sadece kafatası kemiğine ulaşıldı. Bu kadar yıl belki bir kemiği daha bulunur ümidiyle bekledim. Geçen yıllarda sadece bir kemik daha bulundu." dedi.

Oğlunu "sonsuz huzurla buluşturacak"

Suljic, oğlunun toprağa verilmesi için daha fazla beklemek istemediğini belirterek, öldürüldüğünde 15 yaşında olan oğlunun yine savaşta katledilen babası ile dedesi ve amcalarının yanına gömüleceğini söyledi.

Suljic, oğlunu artık Potoçari Anıt Mezarlığı'nda "sonsuz huzurla buluşturacağını" ifade etti.

Damir'in evden çıktığı anı hiçbir zaman unutamadığını da aktaran Suljic, "Giderken alnımdan öptü. Çok iyi bir evlattı. Hayatını söndürdüler." diye konuştu.