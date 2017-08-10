15 yaşındaki kızı kaçırıp dini nikah kıyana 15 yıl hapis

İddianameye göre nüfus kaydında 2004 doğumlu görünen, ancak alınan kemik yaşı raporuna göre suç tarihinde 15 yaşında olan S.E., 2015 yılı Ekim ayında babasının tuhafiye mağazasının karşısındaki işyerinde gıda maddesi satan esnaf M.T. tarafından kaçırıldı. M.T. evine götürdüğü S.E. ile cinsel ilişkiye girdi. Ailesi şikayetçi oldu ve kaçırılan S.E., yaklaşık 3.5 ay sonra evine döndü. Soruşturma açan savcı hazırladığı iddianamade S.E.'yi kaçıran M.T.'nin, onu Hazro İlçesi'ne götürdüğünü, dini nikah kıydığını ve 3.5 ay süreyle birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Hakkında yakalama kararıyla aranırken 21 Ocak 2016 günü polis tarafından yakalanan M.T.'nin tutuklandığını belirten savcı, şüphelinin ifadesinde mağduru rızasıyla kaçırıp, cinsel ilişkiye girdiğini söylediğini belirtti.

ÇOCUĞUN RIZASI SUÇ OLUŞUMUNU ENGELLEMEZ

Mağdurun 15 yaşını bitirmediğini belirten savcı, çocuğun rızasının suçun oluşumunu engellemediğini vurguladı. Mağdurun anne ve babasının şikayetten vazgeçtiği kaydedilen iddianamede, doktor raporunda cinsel istismarın tespit edildiği ifade edildi. Şüphelinin, küçük mağduru kaçırarak, birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, M.T.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

ÇEVREMDE ÇOK KIZ KAÇIRMA OLAYI OLDU, KİMSE TUTUKLANMADI

İddianamenin kabulünün ardından M.T.'nin tutuklu yargılaması Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan M.T. ifadesinde mağdur ile ilişkiye girmediğini savunarak, "Ailesine ve mahkemeye ilişkiye girdiğimizi söylememizin sebebi evlenmek istememizdir. Suç olduğunu bilmiyordum. Çevremde çok kız kaçırma olayı oldu, kimse tutuklanmadı. Bunun için böyle birşey yaptım" dedi. Duruşmada ifadesi alınan mağdurun annesi K.E. ve babası O.E., davanın kapanmasını istediklerini için şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mağdur S.E. ise talimatla alınan ifadesi sırasında sık sık ağladı. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten S.E. zorla kaçırıldığını, tehditler yüzünden rızasıyla kaçtığını söylediğini belirtti.

MAHKEME: ÇOCUĞUN RIZASI SUÇU ENGELLEMEZ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.T.'yi 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, 15 yaşından küçük mağdurun rızasının hukuken geçerli olamayacağına ve suçun oluşmasını engelleyemeyeceğine vurgu yapıldı.

KAÇIRILMADAN 2 GÜN ÖNCE OYUNCAK BEBEK İSTEMİŞ

9 Ekim 2015 günü küçük kızları kaçırılan anne K.E. ve baba O.E. savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, kızlarından 36 gün boyunca haber alınamaması üzerine 14 Kasım 2015 günü basın açıklaması yapmıştı. Çocuğunun kaçırıldığı dönemde gazetecilere konuşan anne K.E., kızının kaçırılmadan 2 gün önce babasından oyuncak bebek istediğini söylemişti.

DHA





