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15 yaşındaki Bakan'dan müthiş başlangıç

Gaziantepspor Türkiye Kupası A Grubu maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılarda 15 yaşındaki Serkan Bakan'ın oyuna girdikten bir dakika sonra gol atması maçın olayı oldu.

15 yaşındaki Bakan'dan müthiş başlangıç
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:28
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Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Gaziantepspor, deplasmanda 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Alpay Koçaklı, 29'da Daniel Kolar 38'de Orkan Çınar ve 83'de 2001 doğumlu Serkan Bakan kaydetti.

Oyuna girer girmez golünü attı
İbrahim Üzülmez'in sürpriz bir şekilde forma şansı verdiği 15 yaşındaki futbolcunun oyuna girdikten 1 dakika sonra golü atması maçın en dikkat çeken anı oldu. Bu gol, orta sahada görev yapan genç futbolcunun ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti.

Gaziantepspor'un U16 takımında forma giyen Serkan Bakan'ı, Manchster City, Liverpol, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin scout ekiplerinin takipte olduğu ifade ediliyor.






 
EtiketlerTürkiyeBarcelonaGaziantepKırklareliKoçakReal MadridGaziantepsporMadrid
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